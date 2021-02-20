В посольстве подчеркивают, что Украине станет одной из первых стран, которая получит индийскую вакцину.

Индия поставит в Украину 500 тысяч доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-службы посольства Индии в Украине на странице в Facebook.

В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.

"Эти вакцины позволят Украине начать кампанию всеобщей вакцинации по всей стране", – отметили в посольстве.

В посольстве подчеркивают, что Украине станет одной из первых стран, которая получит индийскую вакцину. Впоследствии ожидается поставка большего количества вакцин из Индии по мере наращивания производства.

"Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", – отметили в посольстве Индии.

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Что такое вакцина Covishield

Разработчик технологии вакцины Covishield на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Covishield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII.

Она вводится внутримышечно двумя дозами с интервалами в 28 дней.

В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

В течение последних недель представители Минздрава заявляли, что вакцинация против коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. Но еще тогда предупреждали, что возможны задержки.

В понедельник 15 февраля Степанов заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.

Глава Минздрава заявил, что дату 15 февраля он называл основываясь на информации о поставках вакцин. Но сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера".

Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.

Напомним, что до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

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Автор: Денис Прядко