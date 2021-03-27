Сейчас украинцев вакцинируют индийской вакциной, вскоре начнут применять и препарат из Китая.

Обе вакцины от коронавируса, которые уже поставили в Украину, одинаково защищают от болезни. Впрочем, китайская Sinovac более удобна в использовании, чем индийская CoviShield.

Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире канала "Украина 24".

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"Я бы не говорила, что лучше, а что хуже. Цель каждой вакцины - защитить человека. И та, и другая вакцина сделает защиту, но вакцины произведены на разных платформах. Я бы говорила о логистике. Вакцина, которую мы сейчас получаем, поставляется в шприцах, шприц-дозах. То есть не 10-дозный флакон, когда мы должны собрать вместе 10 человек и провакцинировать. Более удобная и более экономична в этом плане", - объяснила Мухарская.

Она подтвердила, что обе вакцины не являются взаимозаменяемыми, поэтому те, кто привился CoviShield, должны получить вторую дозу этого же препарата.

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Автор: Юрий Годован