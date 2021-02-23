Компания-посредник Crown Agents, которой Минздрав поручил закупать вакцины от коронавируса вместо государственного предприятия "Медицинские закупки", не будет разглашать сумму Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства.
Читайте такжеВ Украине зарегистрировали вакцину Pfizer
Об этом на брифинге сообщила директор компании Crown Agents Татьяна Коротченко.
По ее словам, был подписан договор о неразглашении цены. Только отметила: "Мы сделаем все возможное, чтобы Украина получила лучшую цену".
Также она добавила, что стоимость будет соответствовать заявленной разработчиком цене.
Вакцина от коронавируса: что известно
- Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.
- 22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.
- Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram