Известно только, что стоимость будет соответствовать задекларированной разработчиком цене.

Компания-посредник Crown Agents, которой Минздрав поручил закупать вакцины от коронавируса вместо государственного предприятия "Медицинские закупки", не будет разглашать сумму Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

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Об этом на брифинге сообщила директор компании Crown Agents Татьяна Коротченко.

По ее словам, был подписан договор о неразглашении цены. Только отметила: "Мы сделаем все возможное, чтобы Украина получила лучшую цену".

Также она добавила, что стоимость будет соответствовать заявленной разработчиком цене.

Вакцина от коронавируса: что известно

Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.

22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

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Автор: УНИАН