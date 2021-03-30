В рамках механизма COVAX Индия получила наибольшее количество до вакцины от коронавируса.

Большая часть предназначенных для бедных стран доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства не покидала страну.

Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеУ человечества есть час на изготовление вакцины от COVID-19 нового поколения – ученыеВ рамках механизма COVAX Индия получила наибольшее количество до вакцины – 10 миллионов доз – для населения. На втором месте – Нигерия с 4 миллионами доз. Некоторые страны мира вообще еще не получили никакой дозы в рамках COVAX.

Сотни миллионов индийских доз AstraZeneca составляли основную часть первого заказа для COVAX. 50 миллионов доз должны были доставить в апреле, но большая часть этой партии отложена из-за новых экспортных ограничений Индии.

По данным источника Reuters, Индия получила свои 10 миллионов доз раньше других стран, поскольку COVAX пришлось ждать, пока ВОЗ примет вакцину для экстренного использования.

Разрешение от ВОЗ получили в середине февраля, тогда как Индия одобрила вакцину в январе и начала кампанию по иммунизации. За все время страна экспортировала 64 миллионов доз AstraZeneca, что значительно превышает количество сделанных прививок в самой стране.

Ситуация с вакциной CoviShield: что нужно знать

Прививки в Украине делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

19 марта Степанов заявил, что полтора миллиона доз CoviShield (AstraZeneca) ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India, Институт сыворотки крови). Ожидается только разрешение правительства Индии.

24 марта глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины CoviShield (AstraZeneca) до Украины может быть отложена на определенный срок.

По словам Радуцкого, причиной этого стала информационная кампания, развернутая против этой вакцины в Украине.

Парламентарий отметил, что Министерство иностранных дел получило письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость негативных заявлений в отношении Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину.

Позже стало известно, что Индия приостановила экспорт вакцины от COVID-19 CoviShield (AstraZeneca) из-за внутреннего спрос.

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Автор: Яна Ставская