Отмечается, что транспортировка и хранение в обычных морозильных камерах разрешается для неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer/BioNTech.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировку COVID-вакцины Pfizer/BioNTech в обычных морозильных камерах в течение двух недель. Ранее разрешалось хранение только при температуре от-80ºC до-60ºC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу американского регулятора.

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Отмечается, что транспортировка и хранение в обычных морозильных камерах разрешается для неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer/BioNTech.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что позволяет транспортировку и хранение неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 при обычных температурах, которые обычно используются в морозильных камерах для фармацевтических препаратов, в течение периода до двух недель", - говорится в сообщении.

Регулятор пояснил, что такие условия являются альтернативой желаемому хранению неразбавленных флаконов в морозильной камере со сверхнизкой температурой от -80 ° C до -60 ° C. Изменения внесли в бюллетень для медицинских работников, осуществляющих вакцинацию.

"Эта альтернативная температура транспортировки и хранения неразведенных флаконов является достаточной и позволяет транспортировать и хранить флаконы в более гибких условиях. Альтернативная температура транспортировки и хранения поможет облегчить бремя закупки мощного холодильного оборудования для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину до большего количества мест", - объяснил такое решение доктор медицинских наук, директор Центра FDA по оценке и исследований биологических препаратов Питер Маркс.

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Автор: УНИАН