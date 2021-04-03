Исключение составляют лишь Кировоградская, Луганская и Херсонская области.

В 22 областях Украины превышены показатели госпитализаций пациентов с COVID-19, исключение составляют Кировоградская, Луганская и Херсонская области.

Об этом свидетельствуют данные на портале СНБО «Система здравоохранения Украины».

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Больше всего заполнены больницы в Хмельницкой (83%), Николаевской (76%), Львовской и Киевской области (по 72%) областях, а также в Киеве (80%).

Также отмечается, что в 21 области и в столице уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 три дня подряд превышает установленный показатель в 60 человек на 100 тыс. населения.

В то же время меньше всего заполнены больницы для пациентов с коронавирусной болезнью в Херсонской (на 25%), Луганской (35%) и Кировоградской (40%) областях.

В Украине за минувшие сутки было выявлено 20 тыс. 341 новых случаев COVID-19 - это наибольшее количество людей, заболевших в течение суток за все время пандемии в стране.

Также вчера в Украине в больницы с COVID-19 попали 5 тыс. 186 человек, умерли - 396 человек.

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Автор: Анна Нагорная