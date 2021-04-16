Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Львовской областях.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 17 479 человек. Среди новых пациентов – 709 детей и 378 медработников. Зафиксировано 438 летальных исходов, 12 054 пациента выздоровели. В больницы попали 4 348 человек с подозрением или диагнозом COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Суточный показатель заболеваемости держится на очень высоком уровне.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 609), Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 1 921 244 человека; выздоровели 1 465 820 человек; умерли - 39 096.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории 15 апреля сделали 109 584 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 47 421, методом ИФА — 19 030. Также сделали 48 254 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 8,8 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

С 24 февраля 2021 года в Украине продолжается компания по вакцинации от коронавируса.

На протяжении 15 апреля в Украине сделали 13 520 прививок против COVID-19. В целом от начала вакцинальной кампании прививали 432 817 людей. Больше всего прививок за сутки провели в Киеве (1 770 прививок) и Львовской области – 2 650 прививок.

По состоянию на 15 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.

Прививка проводилась 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами прививки.

По состоянию на 15 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.

Коронавирус в Украине: что известно о пандемии

Как свидетельствуют данные Университета Джонса Гопкинса в большинстве стран-соседей Украины случаев коронавирус менее: Молдова — 244 тысячи, Беларусь — 340 тысяч, Словакия — 373 тысяч, Венгрия — 731 тысяча, Румыния — 1 млн. Больше только в России — 4,6 миллиона и Польше-2,6 миллиона.

Украина сейчас на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м по количеству смертей от коронавируса, указывают данные Совета национальной безопасности и обороны.

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Автор: Виктория Гордиенко