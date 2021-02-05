По словам министра здравоохранения, в Украине будут использоваться три-четыре вакцины от коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какой вакциной от COVID-19 он лично готов сделать прививку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Европейской бизнес ассоциацией.

"Любой вакциной, которая будет зарегистрирована на территории Украины ... Любая вакцина, зарегистрированная на территории Украины, безопасна и эффективна для использования", - сказал он.

Степанов также напомнил, что в Украине будут использоваться три-четыре вакцины от коронавирусной болезни.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Леся Лещенко