Изменение климата, увеличение числа международных поездок, рост населения и угроза распространения зоонозных заболеваний увеличивают риски мутаций и скорость распространения вирусов.

В ближайшие 10 лет мир может охватить еще одна смертоносная пандемия, такая же, как COVID-19.

Согласно данным британской компании Airfinity Ltd., которая проводит исследования в сфере общественного здоровья, вероятность возникновения пандемии составляет 27,5%, сообщает издание The Japan Times.

Аналитики считают, что всплеск заболевания может начаться в следующем десятилетии, поскольку новые вирусы стали появляться чаще. Изменение климата, увеличение числа международных поездок, рост населения и угроза распространения зоонозных заболеваний увеличивают риски. (Зоонозными называют заболевания, которые передаются от животных человеку – УНИАН).

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По данным исследований Airfinity, в худшем случае вирус типа птичьего гриппа, который мутирует и передается от человека к человеку, за один день может убить до 15 тыс. человек только в Великобритании.

Издание отмечает, что в настоящее время, когда мир живет с COVID-19, эксперты в сфере здравоохранения обращают свое внимание на подготовку к следующей потенциальной глобальной угрозе. За последние два десятилетия уже появились три основных коронавируса, вызывающих SARS, MERS и COVID-19, а также пандемию свиного гриппа в 2009 году.

"Быстрое распространение штамма птичьего гриппа H5N1 уже вызывает опасения. Хотя до сих пор этим штаммом было инфицировано небольшое количество людей, и нет никаких признаков того, что вирус начал передаваться от человека к человеку, стремительный рост заболеваемости среди птиц и случаи заболевания среди млекопитающих вызвали у ученых и правительств обеспокоенность тем, что вирус может мутировать таким образом, чтобы быстро распространяться", - пишет The Japan Times.

Аналитики Airfinity также подчеркнули, что от многих патогенов с высоким риском, таких как MERS и вирус Зика, нет одобренных вакцин или методов лечения, а существующие политики эпидемиологического надзора вряд ли позволят своевременно обнаружить новое массовое распространение заболевания, что свидетельствует о настоятельной необходимости принятия мер по обеспечению готовности к пандемии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Она была вызвана распространением мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2.

Несколько позже в том же году были выпущены вакцины от COVID-19, началась массовая вакцинация, и уровень заболеваемости в разных странах начал снижаться.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете ДжонсаХопкинса, с начала пандемии в мире COVID-19 заразились почти 676 млн 610 тыс. человек, умерли почти 6 млн 882 тыс.

В Украине COVID-19 был выявлен у более чем 5,4 млн людей, умерли более 111,7 тыс.

Как заявил в конце января 2023 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям пришел к выводу, что пандемия COVID-19 все еще вызывает чрезвычайную озабоченность и представляет опасность для населения Земли.

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