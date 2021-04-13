В Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом.

В Украине во вторник начали вакцинировать от коронавируса препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech. Примечательно, что украинцам гарантируют получение двух доз данного препарата.

В первую очередь вакцину получат маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают, сообщает пресс-служба Минздрав.

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Вакцину также получат следующие категории населения:

педагоги, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году;

олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

сотрудники патрульной полиции.

Срок годности вакцины - два года. Интервал между первой и второй дозами должен составлять 28 дней.

"За каждым привитым сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии. Все, кто сейчас вакцинируются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", - отметили в Минздраве.

Как прошел первый день вакцинации китайской вакциной - рассказывают журналисты в сюжете ТСН.

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Автор: Юрий Годован