Реальный показатель смертей от коронавируса в мире может быть вдвое выше официальных данных.
Об этом пишет американский телеканал CNN.
Читайте такжеНакануне выходных в Украине выявили еще более 8 тысяч случаев COVID-19Согласно анализу Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета, от вируса погибло уже 6,9 миллиона человек, что вдвое больше официальных зарегистрированных летальных случаев во всем мире.
Так, только в США, убеждены эксперты, от недуга умерли более 905 тысяч граждан.
При этом аналитики отмечают, что количество смертей занижают не только США, но и другие страны. Но эти действия не являются преднамеренными. Расхождению цифр способствовали различный потенциал тестирования, перегрузка систем здравоохранения и неучет случаев смерти в начале пандемии.
В три раза выше, вероятно, показатели летальных исходов в Мексике и Индии, обе страны могут легко обогнать по количеству смертей Бразилию.
К сентябрю число смертей в Индии может увеличиться до 1,4 миллиона.
Также эксперты отмечают и несоответствие между реальной ситуацией коронавируса и официальными данными в России. По их словам, общее количество смертей там больше более чем в 5 раз.
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