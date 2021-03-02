В Украине скончались 89% пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких.
Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук.
Согласно статистике НАН, средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% - с почти 154 тысяч госпитализированных скончались более 26 тысяч человек.
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Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, составляет 76%, а у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - 89%.
Из 8 446 пациентов, которые находились на ИВЛ, скончались 7 479 человек.
К аппарату искусственной вентиляции легких подключают тяжелобольных пациентов.
Вакцинация в Украине
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