Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% - с почти 154 тысяч госпитализированных скончались более 26 тысяч человек.

В Украине скончались 89% пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук.

Согласно статистике НАН, средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% - с почти 154 тысяч госпитализированных скончались более 26 тысяч человек.

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Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, составляет 76%, а у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - 89%.

Из 8 446 пациентов, которые находились на ИВЛ, скончались 7 479 человек.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключают тяжелобольных пациентов.

Вакцинация в Украине

Ранее в Минздраве заявляли, что в течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название CoviShield).

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19.

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Автор: Денис Прядко