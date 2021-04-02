Спикер заявил, что парламент в случае необходимости готов делать зависящие от него шаги.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что пока не поступали предложения от президента или правительства о введении чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире канала "Наш".

Отвечая на вопрос о возможности введения комендантского часа в Киеве или в регионах Украины, и обсуждается ли возможность введения чрезвычайного положения в связи с карантинными ограничениями, спикер отметил, что соответствующие предложения должны исходить от правительства.

"Возвращаясь к вопросу о чрезвычайном положении. Если будут даны предложения... В данном случае они даже не от СНБО должны звучать, если я не ошибаюсь, по закону, от Кабинета министров Украины, потому что это эпидемическая ситуация. После этого они рассматриваются президентом, президент издает указ. И в течение двух суток, как показывает практика, это происходит быстрее, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады", - пояснил Разумков.

В то же время он отметил: "Исходя из сегодняшней ситуации, пока соответствующей информации ни от президента Украины, ни от Кабинета министров не поступало".

Разумков добавил, что парламент в случае необходимости готов делать зависящие от него шаги.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине за прошедшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных исходов зарегистрировано 33 тыс. 679. ПЦР-тестирований проведено 8 млн 238 тыс. 849.

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Автор: Таня Поляковская