Число жертв пандемии в мире приближается к 3 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.
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По его информации, в мире с начала пандемии по состоянию на сегодняшнее утро выявлено134 млн 691 тыс. 669 больных COVID-19.
2 млн 915 тыс. 806 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, выздоровели - 76 млн 522 тыс. 958.
Больше всего больных умерло в США - более 561 тыс., Бразилии - 348,7 тыс., Мексике - 207 тыс., Индии - 168,4 тыс., Соединенном Королевстве - более 127,2 тыс. и Италии - 113,5 тыс.
Украина в общемировом антирейтинга по количеству больных находится на 16-м месте, между Ираном и Перу.
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