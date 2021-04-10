В целом в мире выявлено более 134, 6 млн больных COVID-19.

Число жертв пандемии в мире приближается к 3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

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По его информации, в мире с начала пандемии по состоянию на сегодняшнее утро выявлено134 млн 691 тыс. 669 больных COVID-19.

2 млн 915 тыс. 806 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, выздоровели - 76 млн 522 тыс. 958.

Больше всего больных умерло в США - более 561 тыс., Бразилии - 348,7 тыс., Мексике - 207 тыс., Индии - 168,4 тыс., Соединенном Королевстве - более 127,2 тыс. и Италии - 113,5 тыс.

Украина в общемировом антирейтинга по количеству больных находится на 16-м месте, между Ираном и Перу.

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Автор: Виктория Токарева