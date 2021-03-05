Премьер отрицает, что вакцина будет стоить тысячу евро.

Премьер Денис Шмыгаль ответил, во сколько обойдется украинцам платная доза вакцины от коронавируса.

Цену препарата он озвучил в интервью Фокус.

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По его словам, прививка будет стоить от 300 до 1200 гривень. Глава правительства пояснил, что пока о коммерческом обороте вакцин речь не идет, поскольку существует высокий запрос стран мира.

Но если после вакцинации приоритетных групп украинцев появятся излишки, их используют именно с этой целью.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer) колеблется от 15 до 20 долларов. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом пользовании стоят 300-1200 гривень, то вакцина от COVID-19 будет в тех же пределах", – считает Шмыгаль.

Премьер отрицает, что вакцина будет стоить тысячу евро.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: УНИАН