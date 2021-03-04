За нарушение этих требований, инициированных производителями вакцин, предусмотрены штрафные санкции или даже расторжение контрактов.

Соглашение с международной организацией Crown Agents, которая осуществляет закупку вакцин от COVID-19, предусматривает неразглашение информации об условиях и поставщиках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

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"Хочу сразу сделать разъяснение конфиденциальности соглашений, касающихся закупки вакцины", - сказала она.

По словам Шаталовой, соответствующее условие к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения предусмотрено в приказе Минздрава от 19 февраля, которым распределено количество вакцин по регионам.

"Дословно: "обеспечить неразглашение любой информации о производителях и/или поставщиках, а также ценах на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положениями соглашения, заключенного между Минздравом и организацией Crown Agents, которая уполномочена осуществлять закупки вакцины", - сообщила она.

Шаталова отметила, что за нарушение указанных требований, инициированных производителями вакцин, предусмотрены штрафные санкции или даже расторжение контрактов. По ее словам, под этими условиями подписываются все страны мира, осуществляющие централизованные закупки вакцин от коронавируса.

Вакцинация в Украине

Кабинет министров установил, что закупку вакцины от COVID-19 будет осуществлять международная организация Crown Agents.

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Препарат для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на его использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его пребывания на Донбассе.

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Автор: Леся Лещенко