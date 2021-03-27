По словам министра здравоохранения, "британский" штамм коронавируса распространился по всей территории Украины.

В Украине стремительно распространяется "британский" штамм коронавируса SARS-CoV-2, который является более заразным, а потому фиксируются высокие показатели смертности от COVID-19 и скачок заболеваемости.

Читайте такжеУченые зафиксировали в Украине стремительный рост смертности от COVID-19Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что, во-первых, стоит обратить внимание на абсолютное количество заполненных коек.

"В ноябре у нас максимально было около 30 тыс., а на понедельник мы имели 306 600 заполненных коек в наших больницах", - сказал министр.

Кроме того, причину роста количества больных и смертей министр видит в распространении новых мутаций вируса.

"Вторая вещь, это совсем другой штамм вируса. Об этом мы предупреждали и начали говорить сразу как только он был у нас зарегистрирован. Это британский штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом. Он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен, то есть большое количество людей болеет именно тяжело, очень быстро развивается болезнь", - заявил Степанов.

Он также подчеркнул, что из-за распространения нового штамма осложнения во время болезни теперь "помолодели".

"Если раньше тяжелое течение болезни мы видели у людей, которые были старше 60 лет, то сейчас это и в 40 лет, и в промежутке между 30 и 40 годами", - отметил министр.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8:00 утра 27 марта в Украине выявили 17 424 новых случаев инфицирования коронавирусом. За сутки госпитализировали 4 747 человек; 290 умерли от осложнений, а 7 124 выздоровели. За все время пандемии в Украине 1 632 131 человек инфицировались, из них 1 297 282 выздоровели и 31 751 умерли.

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Министерство здравоохранения второй раз за 27 марта обновило перечень регионов по ситуации с COVID-19. Количество областей в "красной" зоне сократилось с 13 до 10 - то есть их стало меньше половины, что раньше называли условием внедрения локдауна.

По словам Максима Степанова, в Украине в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом, количество новых случаев COVID-19 в сутки может вырасти до 25 тыс.

По данным Минздрава, две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в прохождении дополнительной реабилитации от 3 до 6 месяцев.

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Автор: Катерина Комолова