Новый штамм подтвердили еще в Киеве и трех областных центрах.

Новый "британский" штамм коронавируса обнаружили еще в Киеве и трех областных центрах.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет РБК-Украина.

"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, пришли данные Института эпидемиологии, новый штамм коронавируса обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове", - сообщил он.

Степанов также напомнил о том, что этот штамм коронавируса значительно заразнее чем другие, поэтому Украину ждет "напряженная ситуация" по заболеваемости на коронавирус.

Коронавирус в Украине и Киеве: что известно

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Автор: Олег Давыгора