"Британский" штамм коронавируса значительно заразнее других / фото УНИАН
Новый "британский" штамм коронавируса обнаружили еще в Киеве и трех областных центрах.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет РБК-Украина.
"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, пришли данные Института эпидемиологии, новый штамм коронавируса обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове", - сообщил он.
Степанов также напомнил о том, что этот штамм коронавируса значительно заразнее чем другие, поэтому Украину ждет "напряженная ситуация" по заболеваемости на коронавирус.
Читайте также"Ситуация критическая": в Киевской области вслед за столицей вводят локдаун
Коронавирус в Украине и Киеве: что известно
- 19 марта Кличко сообщил, что заполняемость коек для приема больных COVID-19 в медучреждениях столицы превышает 74%.
- По его словам, по сравнению с январем заболеваемость COVID-19 в Киеве увеличилась почти вдвое, летальность от вируса – в полтора раза.
- "Ситуация приближается к критической": эксперт о загруженности пациентами больниц Киева (видео)
- Мобильный госпиталь для больных коронавирусом могут перенести из Прикарпатья до Киева - Минздрав
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram