Ранее с аналогичным заявлением выступили специалисты в области детских инфекционных заболеваний Стамбульского Университета.

Во всем мире ученые уже открыто признают, что недооценивали угрозу коронавируса для детей. Так, Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили о том, что реальная заболеваемость среди несовершеннолетних в десять раз выше официальных данных. С появлением мутантных штаммов эта угроза могла существенно возрасти.

Как пишет 24 канал со ссылкой на CDC, в администрации президента США сообщили, что страна столкнется с "серьезными проблемами" в борьбе с пандемией до лета. По словам экспертов, британский штамм в.1.1.7, который стремительно распространяется в Штатах, легче заражает детей.

Читайте такжеВ Житомирской области обнаружили "британский" штамм коронавируса

"Во время распространения предыдущих штаммов коронавируса мы не видели, чтобы дети до восьмого класса часто заражались или серьезно болели. И дети не заражали так часто других членов сообщества. Новый штамм на 50-100% больше заразен и вызывает осложнения примерно в 55% случаев COVID-19", – говорится в сообщении.

Ранее с аналогичным заявлением выступили специалисты в области детских инфекционных заболеваний Стамбульского Университета. По их словам, в Турции наблюдается значительный рост случаев коронавируса среди детей, который связывают с распространением штамма в. 1.1.7.

Мутантный штамм поражает детей младше 9 лет, вызывая все больше случаев мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) – тяжелое заболевание, связанное с коронавирусом. Симптомы этого состояния очень похожи на редкий синдром Кавасаки, вызывающий воспаление в сердце, легких и глазах.

Что известно о британском штамме коронавируса

Первые сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса B117 появились 19 декабря в Великобритании.

Сегодня британский штамм обнаружен в 111 странах, в том числе в Украине.

Ученые указывают, что в новом штамме необычно большое количество мутаций – 17 – по сравнению с первым штаммом SARS-CoV-2, который был обнаружен в Ухане.

Восемь из этих мутаций - на шипообразном белке, который отвечает за инфицирование. Некоторые из них потенциально могут влиять на способность вируса инфицировать людей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко