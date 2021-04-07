Молодые люди невнимательно относятся к своему здоровью и склонны до последнего игнорировать опасные симптомы, объясняет медик.

Новый, "британский" штамм коронавируса больше всего поражает молодежь и людей трудоспособного возраста. Летальность COVID-19 среди этих категорий пациентов повысилась.

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Об этом в интервью УНИАН рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец.

"У нас есть разные пациенты, но действительно, британский штамм больше всего поражает молодежь, людей трудоспособного возраста. На сегодня у нас самая молодая пациентка - 22 года. Это девушка, у которой обнаружен сахарный диабет и тяжелая пневмония, она на искусственной вентиляции легких, боремся за ее жизнь. Самому старшему нашему пациенту в реанимации 89 лет. То есть имеется разная возрастная категория, но больше всего поступает пациентов в возрасте от 46 до 53-60 лет", - рассказала врач.

По ее словам, эти люди ходят на работу и обычно просто не обращают внимание на тревожные симптомы - температуру, ломку, насморк.

"Вот они ходят-ходят... сами потом говорят, мол, и я выпивал ежедневно по 3 грамма парацетамола, потому что поднималась температура. А потом в один момент утром просыпаются (9-12 суток) и уже таблетка не помогает. Их привозят в карете скорой помощи, а там 80-90% поражения легких", - рассказывает Матолинец.

По словам врача, ее медучреждение уже даже не берет пациентов с поражением легких менее 70%, ведь больных с тотальным поражением стало слишком много.

"Раньше, во время второй волны, мы работали с пациентами с поражением 40-50%, но то были люди старшего возраста. А сейчас молодежь и 80-90% поражения...", - пояснила она.

По словам медика, летальность среди пациентов на стационаре очень высока.

"Возможно, в цифрах так, как было и в прошлом году летом, но тогда умирали пациенты категории 80+, а теперь 50+, это очень страшно. Если в цифрах, то в нашей больнице из 55 пациентов в реанимации за сутки умирает в среднем 3-5 человек", - сообщила Матолинец.

Третья волна коронавируса в Украине

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине началась Третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

На сегодня 11 регионов Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Однако общенациональный локдаун пока не вводится.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавирус "терроризирует" Украину. По словам министра, "британский" штамм коронавирус более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 7 апреля Украина вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров