По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, в ближайшие недели динамика заболеваемости лишь ухудшится.

Средний показатель смертности от "британского" штамма коронавируса, случаи которого официально подтверждены в Украине, выше на 64% чем показатели по другим штаммам.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

"Новая волна характеризуется большей летальностью и более тяжелым ходом среди людей среднего возраста. И это не удивительно, средний показатель смертности от так называемого "британского" штамма коронавируса выше на 64%", - заявил он.

По его словам, в ближайшие недели динамика заболеваемости только ухудшится.

Он напомнил, что по прогнозу Национальной академии наук Украины, в ближайшие 15-20 дней количество новых случаев приблизится к отметке в 10 тыс., а смертность от COVID-19 может достичь пиковых значений осенней волны. Соответственно, будет расти и загруженность медицинской системы.

Новая волна эпидемии коронавируса в Украине

За минувшие сутки в Украине было выявлено 9 тыс. 084 новых больных с COVID-19, среди которых 442 ребенка и 348 медработников.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 425 тыс. 522 человек, выздоровели – 1 млн 210 тыс. 246 человек, умерли – 27 тыс. 685, проведено ПЦР-тестов – 7 млн 235 тыс. 711.

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил о обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту COVID-19 с имеющимися характерными мутациями.

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Автор: Константин Гончаров