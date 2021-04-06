Специалисты считают, что именно с этим связано резкое увеличение числа инфицированных в регионе и летальных случаев.

В Одесской области выявлен британский штамм COVID-19. Как сообщили в государственном учреждении «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины», с целью определения генома вируса SARS-COV-2 было направлено 12 образцов носоглоточных мазков от больных COVID-19 в референс-лабораторию Киева.

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Образцы были отобраны в течение марта у больных с тяжелым течением болезни.

«Исследования проводились в региональной референс-лаборатории ВОЗ (Лондон). 5 апреля ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» сообщил о результатах исследования, согласно которым установлена циркуляция штамма вируса SARS-COV-2 «Британский вариант - VOC_20DEC-01 «UA »variant» среди жителей Одесской области», - сообщили в центре.

Как отмечается, этот штамм отличается коротким инкубационным периодом в 1-3 дня, в три раза большей заразностью, уменьшением удельного веса легких форм заболевания и высокой смертностью.

По мнению одесских специалистов, именно циркуляция британского штамма вируса стала причиной резкого роста заболеваемости и летальных случаев в Одесской области со второй половины февраля.

Также вырос и уровень госпитализации больных с 20% в начале февраля по 40% в марте. Это в основном больные с тяжелым течением заболевания, и имеющие сопутствующие заболевания.

Кроме того, возросло и количество повторных заражений. По данным эпидрасследований, сегодня зарегистрировано 72 таких случая.

По состоянию на утро 6 апреля, с начала эпидемии в Одесской области зарегистрировано 115 тыс. 171 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. С начала эпидемии умерли от осложнений 1 тыс. 945 больных.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 1 тыс. 436 лабораторно подтвержденных случаев, из них 25 летальных.

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Автор: Лариса Козовая