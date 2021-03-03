По словам Мелинды Симмонс, любое предположение, что вакцина CoviShield, которая используется в Украине, отличается по формуле от Oxford-AstraZeneca, является «категорически неправильным».

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что вакцины CoviShield и Oxford-AstraZeneca от COVID-19 являются идентичными.

Об этом Симмонс сообщила в Twitter.

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«Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 CoviShield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. CoviShield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии», - отметила она.

По словам дипломата, любое предположение, что вакцина CoviShield, которая используется в Украине, отличается по формуле от Oxford-AstraZeneca, является «категорически неправильным».

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, которую разработали компании Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его пребывания на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров