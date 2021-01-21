Британский штамм обнаружили в одном из 100 образцов от людей со всей страны, переданных лаборатории для более тщательного исследования.

Одна из лабораторий Польши, которые осуществляют детальное исследование вируса в положительных образцах тестов, сообщила об обнаружении "британского" штамма у пациента из Малопольского воеводства.

Читайте такжеБританские ученые допускают, что люди, переболевшие COVID-19, могут передавать вирус вторымЛаборатория genXone заявила об этом в своем Twitter, передает ЕвроПравда.

Британский штамм обнаружили в одном из 100 образцов от людей со всей страны, переданных лаборатории для более тщательного исследования.

Материал, в котором обнаружили мутировавший вирус, принадлежит пациенту или пациентке из Малопольского воеводства.

Исследовательский отдел компании занимается расшифровкой генома вируса, чтобы отслеживать его варианты.

Министерство Здравоохранения еще не предоставляло свой комментарий.

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Автор: УНИАН