В Великобритании с 21 июня могут отменить правила социального дистанцирования.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 21 июня в стране могут отменить социальное дистанцирование.

Об этом сообщает Sky News.

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В комментарии журналистам Джонсон сказал, что «есть хорошие шансы» на то, что вскоре жители страны могут отказаться от правила, согласно которому они должны находиться на расстоянии одного метра и больше друг от друга.

По словам премьера, такое решение еще не окончательно и будет зависеть от статистики заболеваемости.

Джонсон добавил, что в Великобритании сделали 50 млн прививок от коронавируса, а каждый четвертый взрослый житель страны уже получил две дозы вакцины. Эту информацию подтвердил министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок.

Что этому предшествовало

На фоне успешной кампании по вакцинации в Великобритании 12 апреля отменили часть ограничений, которые ввели для борьбы с коронавирусом, и перешли ко второй фазе мер по возврату к обычной жизни.

3 мая 2021 года появилась информация о том, что Великобритания передаст Индии тысячу аппаратов ИВЛ.

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Автор: Елена Коваленко