Бразильский регулятор решил, что запрос не удовлетворяет минимальным критериям.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии отклонило на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Как сообщает TJournal, запрос на экстренное использование 10 миллионов доз «Спутника V» был подан бразильской фармкомпанией Uniao Quimica и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат планировали поставить в Бразилию в первом квартале 2021 года.

Бразильский регулятор решил, что запрос не удовлетворяет минимальным критериям. Среди причин назвали отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний и вопросы, касающиеся методов производства.

В то же время РФПИ назвал недостоверной информацию об отказе Бразилии от ускоренной регистрации вакцины. По данным фонда, бразильские власти запросили дополнительную информацию, которую ему предоставят в ближайшее время. Ранее РФПИ заявлял, что намерен поставить в страну в 2021 году 150 миллионов доз препарата.

Что известно о российской вакцине

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Тем не менее Путин в январе назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире и потребовал начать массовую вакцинацию в РФ.

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Автор: Дмитрий Захаров