Законопроект будет действовать в период карантина.

Кабинет министров одобрил проект закона, предусматривающий увеличение объема бесплатной социальной рекламы, направленной на предотвращение распространения коронавируса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О рекламе" относительно социальной рекламы, направленной на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни CОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" принято на заседании правительства.

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Документом предусматривается, что его действие распространяется на период карантина.

Решение принято без обсуждения.

Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Для полной иммунизации каждый человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Леся Лещенко