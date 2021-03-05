Более половины опрошенных граждан Украины - 56% - поддерживают введение жесткого карантина в случае существенного роста заболеваемости COVID-19.
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 марта.
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Согласно результатам, 37% опрошенных считают, что уровень заболеваемости COVID-19 в Украине растет. 34% говорят, что он не меняется, 20% - уменьшается.
Кроме того, 56% опрошенных поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. 41% - противоположного мнения.
Две трети опрошенных поддерживают закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время локдауна. 58% - не возражают против закрытия спортзалов, 52% - школ, 47% - детсадов. Зато почти 80% опрошенных против остановки междугородного и городского общественного транспорта.
Как проводился опрос
Методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
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