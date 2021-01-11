Жительница Днепра Ольга Васильева показала фотографии из городской детской больницы №6, где лечат больных коронавирусом.
Снимки, на которых видны жуткие условия содержания детей, она опубликовала в Facebook.
"Старое всё: двери, окна, пол, туалетная комната, кровати с обвисшими сетками, подушкой можно убить, там родилось, жило, умерло и разложилось не одно поколение перьевых клещей, матрасы записянные, закаканные, забитые. Всё с момента постройки не менялось. И тут лечат наших деток", – написала она.
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По словам мамы мальчика, которому пришлось лежать в этой больнице, претензий к врачам у нее нет, поскольку они выполняются свою работу хорошо, в силу своих возможностей. При этом она недовольна организацией лечебного процесса.
"Как так, что в выходной день чуть ли не один врач? Он же и на приёмном покое, он же и на обходах. Поэтому утренний осмотр начинался после обеда. И если вашему ребенку станет хуже, то сию минуту к вам на помощь никто не примчится. Просто некому", – рассказала днепрянка.
"Мы с собой привезли манеж, потому что в такую детскую кроватку сажать ребенка страшно. И я бы ещё взяла из дома матрас, если бы был", – отметила Васильева.
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