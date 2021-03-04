Сейчас по всей стране задействовано 45 мобильных бригад по иммунизации.

За минувшую неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев. На сегодня зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах – то есть чуть более 1% от всех вакцинированных.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета ВР по вопросу здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, за минувшие сутки прививки получили 2680 человек. Меньше всего - в Закарпатской области (только 30 человек), больше всего – в Днепропетровские (350).

Сейчас задействовано 45 мобильных бригад по иммунизации.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека», - отметил Радуцкий.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украине прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

МЗ внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Дмитрий Захаров