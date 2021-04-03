В список вновь попала Норвегия.

Беларусь исключила Израиль, Португалию и Доминиканскую Республику из перечня стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию в течение десяти дней.

При этом в список вновь попала Норвегия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

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«С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер, актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Коронавирус в Беларуси: что известно

В Беларуси с начала пандемии выявили более 324 тыс. заболевших коронавирусом, за это время в стране умерли 2267 человек с диагностированным COVID-19.

С 1 октября 2020 года там идет вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований.

Страна официально зарегистрировала вакцину второй после России.

Также белорусов начали прививать препаратом китайской компании Sinopharm.

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Автор: Елена Коваленко