Также Байден раскритиковал Дональда Трампа. По его мнению, 45-й президент не выполнил работу по подготовке к вакцинации населения.

Президент США Джо Байден сообщил о подписании контракта на поставку еще 200 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna.

Читайте такжеСША помогут Украине в хранении и транспортировке вакцины PfizerПо его словам, к концу июля в стране будет достаточно запасов, чтобы обеспечить вакциной 300 млн американцев. Население США составляет около 330 млн человек.

«Сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов для 300 млн американцев к концу июля», - сказал Байден во время выступления в Национальных институтах здравоохранения. Он добавил, что власти закупили достаточно вакцины, «чтобы привить всех американцев».

Кроме того, президент назвал «патриотической ответственностью» ношение маски. По его словам, в январе умерло наибольшее число зараженных коронавирусом, передает kommersant.

Также Байден раскритиковал Дональда Трампа. По его мнению, 45-й президент не выполнил свою работу по подготовке к вакцинации американцев.

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Автор: УНИАН