Владимир Путин и Башар Асад / REUTERS
Башар Асад и его супруга Асма получили положительные тесты на коронавирус.
Читайте такжеWashington Post: Турция и Россия возглавляют новую эру войн наемников
Об этом сообщает DW, ссылаясь на официальное заявление сирийского правительства.
Отмечается, что состояние здоровья пары удовлетворительное и стабильное, они сдали ПЦР-тесты после появления мягких симптомов.
Асад продолжит работу удаленно, из домашнего карантина, который продлится две или три недели.
Вас также могут заинтересовать новости
- Американские ученые рассказали о возможных опасностях трех новых штаммов коронавируса
- В мире ввели более 300 миллионов доз вакцины против COVID-19
- В Южной Корее обнародовали выводы расследования смерти 8 человек после вакцинации от COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram