В ближайшие недели Асад будет работать удаленно, из домашнего карантина.

Башар Асад и его супруга Асма получили положительные тесты на коронавирус.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на официальное заявление сирийского правительства.

Отмечается, что состояние здоровья пары удовлетворительное и стабильное, они сдали ПЦР-тесты после появления мягких симптомов.

Асад продолжит работу удаленно, из домашнего карантина, который продлится две или три недели.

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Автор: УНИАН