Ранее там испортили партию вакцины против COVID-19 на 15 миллионов доз.

Администрация президента США Джо Байдена передала под контроль американской Johnson & Johnson завод в Балтиморе, где производятся вакцины против COVID-19, и остановила там производство британо-шведской AstraZeneca.

Об этом сообщили высокопоставленные источники газеты The New York Times, пишет "Украинская правда".

Читайте такжеМеста заканчиваются: больницы заполнены COVID-больными почти во всей странеРечь идет о предприятии биотехнологической компании Emergent BioSolutions. Ранее на этом заводе производились вакцины против коронавирусной болезни Johnson & Johnson и британо-шведской компании AstraZeneca. Теперь производство второй остановлено.

Отмечается, что такая мера должна помочь избежать путаницы в будущем.

Johnson & Johnson подтвердила эту информацию, заявив, что "берет на себя полную ответственность" за вакцину, произведенную на заводе в Балтиморе.

Проблемы с вакциной на заводе в Балтиморе

Поводом для остановки производства AstraZeneca стала ошибка, которую недавно допустили на заводе. По информации NYT, там смешали ингредиенты двух вакцин.

Вследствие этого испорченными оказались 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Информация об ошибке появилась на фоне отказа ряда европейских стран от вакцины AstraZeneca из-за случаев образования тромбов и нарушения свертываемости крови у вакцинированных.

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Автор: Катерина Комолова