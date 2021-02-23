Первая партия вакцины уже направляется в Украину из Индии.

Вчера Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Как отмечает Минздрав, вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

"Вакцина Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальную (торговую) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована. Oxford / AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней", - говорится в сообщении.

Вакцина AstraZeneca в Украине

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в i–II квартале 2021 года. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-производителя в индийском городе Пуне.

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Автор: Леся Лещенко