В Испании частично запретили использование вакцины AstraZeneca / фото REUTERS
Министерство здравоохранения Испании приняло решение разрешить использование вакцины от коронавирус производства AstraZeneca только для людей от 18 до 55 лет.
Причины такого решения не сообщаются, сообщает RTE.
Первые партии этой вакцины должны поступить в Испанию в ближайшие выходные. Первыми препарат получат медики и социальные работники.
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Вакцинация в Испании
Вакцинация в Испании стартовала 27 декабря 2020 года. В стране используются препараты производства Pfizer/BioNTech и Moderna.
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