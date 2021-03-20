Вакцина получила разрешение на экстренное применение в 70 странах, кроме США.

Ученые изучают по меньшей мере 18 сообщений об образовании тромбов у вакцинированных от коронавируса людей препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

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Европейские исследователи выдвинули одну из теорий, что вакцина в некоторых редких случаях вызывает образование необычных антител; другие пытаются понять, связаны ли эти случаи с противозачаточными таблетками.

Однако ученые отмечают, что окончательных доказательств этому нет.

Большинство случаев касается женщин в Европе. Два случая зарегистрированы в Индии.

Профессор норвежской университетской больницы Осло Паал Андре Холм, который лечил трех медиков с тромбами после вакцинации, заявил на пресс-конференции в четверг, что "мы сделали открытие, которое сможет объяснить клиническое прогрессирование пациентов".

Специалист предупредил, что результаты будут предварительными: "Это только начало наших исследований".

В то же время в Европе выясняют, почему эти случаи касались женщин молодого возраста, и причастна ли к ним AstraZeneca. Вакцина получила разрешение на экстренное применение в 70 странах, кроме США.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них-Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

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Автор: Яна Ставская