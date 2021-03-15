В AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
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Исследование компании, охватившее более 17 миллионов человек, вакцинированных в Великобритании и Европейском Союзе, произошло после того, как органы здравоохранения в некоторых странах прекратили использование вакцины из-за проблем со свертыванием крови.
«Тщательный осмотр всех имеющихся данных о безопасности более 17 миллионов людей, привитых вакциной COVID-19 AstraZeneca в Европейском Союзе и Великобритании, не обнаружил доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении в любом возрасте, группе, пола, партии или в любой конкретной стране», - отметили в компании.
Производитель лекарств сообщал о 15 случаях тромбоза глубоких вен и 22 случаях легочной эмболии.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca.
- После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.
- При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.
Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.
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