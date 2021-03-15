В стране приняли во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании о возможных побочных эффектах.

Еще одна страна приостановила применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Речь идет о Нидерландах.

Читайте такжеЕврокомиссия отреагировала на упреки относительно несправедливого распределения вакцин против COVID-19Как сообщается на сайте правительства, решение было принято в качестве меры предосторожности из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата.

Принимая его, Нидерландское управление по лекарственным средствам приняло во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании о возможной связи между образованием тромбов и инъекции вакцины. Официальных доказательств пока что нет.

Также отмечается, что ни одного подобного случая в самих Нидерландах зафиксировано не было.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca.

После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.

При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Катерина Шварц