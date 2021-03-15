Еще одна страна приостановила применение вакцины от коронавируса AstraZeneca. Речь идет о Нидерландах.
Читайте такжеЕврокомиссия отреагировала на упреки относительно несправедливого распределения вакцин против COVID-19Как сообщается на сайте правительства, решение было принято в качестве меры предосторожности из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата.
Принимая его, Нидерландское управление по лекарственным средствам приняло во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании о возможной связи между образованием тромбов и инъекции вакцины. Официальных доказательств пока что нет.
Также отмечается, что ни одного подобного случая в самих Нидерландах зафиксировано не было.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca.
- После прививки у них развилась тромбоэмболия.
- Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.
- При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.
Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.
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