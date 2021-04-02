Научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин нет, говорят эксперты.

В Германии рекомендовали воздержаться от второй прививки вакциной AstraZeneca людям до 60 лет.

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Об этом информирует Reuters со ссылкой на выводы комиссии по вакцинам STIKO.

Ранее на этой неделе Германия заявила, что вакцину AstraZeneca стоит вводить только людям в возрасте от 60 лет из-за редких, но серьезных побочных эффектов тромбоэмболии. Позже эксперты сделали отдельную рекомендацию для молодых людей, которые уже получили первую дозу.

В обновленной рекомендации STIKO сообщает, что научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин нет.

"Пока не будут получены соответствующие данные, STIKO рекомендует людям в возрасте до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первого укола", – цитирует агентство комиссию.

Вакцины с матричной РНК – Pfizer-BioNTech и Moderna.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

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Автор: Яна Ставская