В Британии в целом использовали 18,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Британский регулятор подтвердил еще 30 случаев образования тромбов после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Об этом пишет Reuters.

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В четверг зарегистрировали еще 22 сообщения о тромбозе церебральных венозных синусов головного мозга и 8 других случаев свертывания, связанных с низким уровнем тромбоцитов с 18,1 миллиона введенных доз.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявило, что не получало таких сообщений об образовании кровяных сгустков после применения вакцины BioNTech SE и Pfizer Inc.

При этом эксперты до сих пор считают, что преимущества вакцины в предотвращении коронавируса превышают любой возможный риск образования тромбов.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

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Автор: Яна Ставская