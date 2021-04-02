Британский регулятор подтвердил еще 30 случаев образования тромбов после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca.
Об этом пишет Reuters.
Читайте такжеСтепанов рассказал, какие мутировавшие штаммы коронавируса циркулируют в Украине
В четверг зарегистрировали еще 22 сообщения о тромбозе церебральных венозных синусов головного мозга и 8 других случаев свертывания, связанных с низким уровнем тромбоцитов с 18,1 миллиона введенных доз.
Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявило, что не получало таких сообщений об образовании кровяных сгустков после применения вакцины BioNTech SE и Pfizer Inc.
При этом эксперты до сих пор считают, что преимущества вакцины в предотвращении коронавируса превышают любой возможный риск образования тромбов.
Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca
- Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.
- Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.
- В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.
- Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram