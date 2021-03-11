На пленке есть микрокерамические шарики цинка, которые в реакции с воздухом уничтожают мембраны плесени, бактерий и вирусов.

Пленку, убивающую коронавирус, начали клеить на перила общественного транспорта чешского города Либерец.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам разработчиков, такой эксперимент - это почти 100% защита, еще и экономия на дезинфекции салонов.

На пленке есть микрокерамические шарики цинка, которые в реакции с воздухом уничтожают мембраны плесени, бактерий и вирусов, среди них и COVID-19.

"Мы проводили тесты именно на коронавирус во французской лаборатории, где пленка и производится. В результате экспериментов за час на поверхности без пленки остается примерно 99% вируса, а с пленкой - лишь 4%. Обклеить один трамвай стоит около 2,5 тысячи гривен. Зато есть существенная экономия на ежедневной дезинфекции", - рассказал один из инициаторов эксперимента.

Сами пассажиры к таким инициативам относятся по-разному, но инициативой уже заинтересовались в других городах Чехии.

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Автор: Денис Прядко