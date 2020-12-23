Повторные случаи заболевания коронавирусом могут указывать на то, что COVID-19 может оставаться в организме человека на долгое время, если не навсегда.
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Об этом в эфире Апостроф TV заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.
"То есть, попадая один раз, он (коронавирус, - ред.) у нас остается, как, например, герпес. И он может активизироваться при иммунных понижениях из-за стрессов или переохлаждения. Это еще не доказали, но все еще впереди", - отметила она.
Врач напомнила, что для лечения COVID-19 не нужны антибиотики, они могут только навредить, если коронавирус протекает без сопутствующей бактериальной инфекции.
"Все как будто жалеют свою печень, но в таком случае любят есть антибиотики. Вы выращиваете в своем организме полирезистентные бактерии... Когда наступит необходимость принимать антибиотики, велика вероятность того, что они просто могут не подействовать", - подчеркнула Гук.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
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