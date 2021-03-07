Наибольшее внимание ученых привлекают два штамма, выявленные в Великобритании и Южной Африке, но тревогу вызывают и три новых штамма, которые выявили в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии.

Американские ученые рассказали о возможных опасностях трех новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на USA Today.

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Американские врачи и исследователи призывают общество не прекращать соблюдать противоэпидемические меры, ведь новые штаммы могут представлять особую опасность.

В частности, если эти разновидности коронавируса окажутся более заразными и устойчивыми к вакцинам, это может откатить назад весь прогресс в борьбе против пандемии, сообщила директор американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски.

Сейчас наибольшее внимание ученых привлекают два штамма, выявленные в Великобритании и Южной Африке, но тревогу вызывают и три новых штамма, которые выявили в Бразилии, Нью-Йорке и Калифорнии.

Мутация вируса, который впервые выявили в Бразилии и назвали P.1, уже зафиксирована в шести американских штатах и ​​Японии. Эту разновидность подтвердили у многих людей, которые уже выздоровели после коронавируса, что повышает беспокойство о том, что этот штамм может приводить к повторному инфицированию из-за его устойчивости к антителам.

Другую разновидность коронавируса B.1.526 выявили сначала в Нью-Йорке и прилегающих штатах. Как и бразильская мутация, этот штамм, подозревают ученые, может оказаться более устойчивым к определенному курсу лечения и вакцинам.

Калифорнийский штамм, который называют B.1.427 или B.1.429, по предварительным выводам, может приводить к повышенному риску серьезных осложнений или смертности. В частности, с распространением этого вида связывают сложную ситуацию в отделениях интенсивной терапии штата.

В то же время исследователи говорят, что даже с такими мутациями, которые делают вакцины менее эффективными, прививки все равно продолжают быть чрезвычайно важными, ведь предоставляют определенный уровень защиты.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского заявил о выявлении в Украине британского штамма коронавируса.

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Автор: Виктория Токарева