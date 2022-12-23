В руки журналистам попал протокол закрытого заседания китайского Минздрава.

Китай захлестнула крупнейшая волна заражений COVID-19 за весь период пандемии – до 37 млн новых случаев в сутки. Об этом пишет Bloomberg.

Издание утверждает, что на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения Китая в среду была озвучена неофициальная статистика заболеваемости коронавирусом.

Согласно протоколу этого заседания, за один день в начале этой недели в Китае заразились до 37 миллионов человек. В целом за первые 20 дней декабря в стране, вероятно, заболели 248 миллионов человек, т.е. около 18% населения.

Видео дня

Вероятной причиной столь впечатляющих темпов заражения издание называет недавнее решение Пекина о резкой отмене карантинных ограничений. Это могло привести к беспрепятственному распространению высокозаразных версий штамма омикрон в условиях низкого уровня естественного иммунитета среди китайцев.

"Как китайский регулятор здравоохранения пришел к своей оценке, неясно, поскольку в начале этого месяца страна закрыла свою когда-то повсеместную сеть кабин для тестирования ПЦР", – пишет издание.

Данные о количестве смертей в упомянутом протоколе закрытого заседания не указаны.

Следует отметить, что приведенные журналистами цифры совершенно не согласуются с официальной статистикой, которую ежедневно публикует Минздрав Китая. Там утверждают, что суточный уровень заболеваемости в стране составляет порядка 2-3,7 тысяч случаев.

Коронавирус в Китае

Хотя Китай был первой страной, которая столкнулась с эпидемией коронавируса еще в конце 2019 года, благодаря введению жесткого карантина, ситуация с заболеваемостью в этой стране была относительно быстро взята под контроль.

В последующие три года жесткие карантинные ограничения в Китае продолжали действовать. Однако на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и усталости от этих ограничений в Китае вспыхнули массовые протесты.

Власти пошли на уступки протестующим и сняли многие из существовавших карантинных ограничений. После этого заболеваемость коронавирусом в стране резко пошла вверх.

Вас также могут заинтересовать новости: