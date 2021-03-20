В лидерах по количеству новых больных Львовская и Днепропетровская области. В столице за прошедшие сутки выявили более 1 тыс. новых больных COVID-19.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зарегистрировали 15 292 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, 797 - у детей и 367 - у медиков.

Об этом говорится в свежих данных Минздрава.

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За минувшие сутки в больницы с осложнениями госпитализировали 4 369 человек, в то же время 3 374 выписали. 260 больных в пятницу, к сожалению, умерли; 5190 удалось выздороветь.

За все время пандемии в Украине 1 535 218 человек заболели, 1 253 972 из них выздоровели, а 29 775 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

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В столице за прошедшие сутки выявили 1 тыс. 070 больных COVID-19, 19 человек умерли. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«1 тыс. 070 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за сутки в столице. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в городе 3 тыс. 34 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152 тыс. 203», - сообщил Кличко.

По его словам, среди новых больных - 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 года, а также 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.

В больницы были госпитализированы 126 пациентов.

Выздоровел за прошедшие сутки 541 человек. Всего коронавирус преодолели 101 тыс. 345 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (191), Дарницком (177) и Оболонском (143) районах», - отметил городской голова.

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Авторы: Яна Ставская, Анна Бредихина