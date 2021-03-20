По состоянию на утро 20 марта в Украине зарегистрировали 15 292 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, 797 - у детей и 367 - у медиков.
Об этом говорится в свежих данных МОЗ.
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За минувшие сутки в больницы с осложнениями госпитализировали 4 369 человек, в то же время 3 374 выписали. 260 больных в пятницу, к сожалению, умерли; 5190 удалось выздороветь.
За все время пандемии в Украине 1 535 218 человек заболели, 1 253 972 из них выздоровели, а 29 775 умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
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